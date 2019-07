Durão Barroso diz que um mercado como a Madeira só prospera se mostrar abertura ao mundo

No Encontro dos investidores da Diáspora, o keynote speaker, Durão Barroso, disse que é impossível à Madeira prosperar se ficar fechada. O antigo presidente da Comissão Europeia referiu que a região deve continuar a apostar na abertura ao mundo quer seja na vertente económica, financeira, e também em setores como a cultura.

Durão Barroso defendeu ainda a região deve aposta ainda numa maior valorização da marca Madeira, e realçou que sempre foi um defensor da autonomia regional e nas virtudes de uma autonomia.

“Penso que o mais razoável é prever o abrandamento do crescimento económico, mas continua a ser crescimento. O pais suscita mais preocupação é a Itália. A Europa está a crescer. Os países que tiveram programas de ajustamento estão todos com crescimento positivo”, explicou Durão Barroso.

A guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China foi outros dos temas abordados pelo antigo presidente da Comissão Europeia durante o Encontro dos Investidores da Diáspora.

“Temos que nos preparar para situação de incerteza. Grande incerteza provocada não por dados, mas por tensões geopolíticas e geoeconómicas, como as tensões, ameaça guerra comercial entre Estados Unidos e China. As tensões entre os Estados Unidos e a China tem que ver com algo mais profundo. É luta pela tecnologia. É quem vai dominar o mundo em termos de tecnologia. É isso que está em causa”, sublinhou Durão Barroso.

No seu discurso Durão Barroso disse ainda ser necessário apoio a nível europeu para criar o mercado único na parte tecnológica, tal como já acontece por exemplo nas mercadorias.