E-commerce: 2017 foi ano de crescimento em Portugal com resultados a atingir 4.145 milhões de euros

Em Portugal, o e-commerce cresceu 12,5% em 2017, mais dois pontos percentuais do que em 2016, alcançando um valor total de 4.145 milhões de euros, num cenário em que quatro em cada dez portugueses faz compras online, segundo apurou a terceira edição do e-Commerce Report CTT (Correios de Portugal), documento que agrega as principais iniciativas e tendências do comércio eletrónico.

O relatório conclui ainda que as principais razões que levam os portugueses a comprar online são os preços mais baixos, a facilidade de compra, as promoções e a conveniência proporcionada por poderem comprar a qualquer hora. Os ebuyers compram cada vez mais frequentemente, mas com um valor médio por compra mais baixo. “Este fenómeno reflete um maior grau de confiança na decisão de compra online por parte de um maior número de compradores já existentes no mercado, que propicia as compras por impulso, aproveitando as promoções e campanhas”, ressalva a análise.

Os ebuyers efetuam 15,2 compras por ano, mais quatro do que em 2016, num aumento de 33%, gastando em média em cada compra 51,49 euros. Do total de compras, cerca de 80% estão associadas à aquisição de produtos. A média de produtos adquiridos por compra é de 2,1 produtos. Seis em cada dez compradores fazem compras online uma ou mais vezes por mês, o que se traduz num aumento de 17% face ao ano anterior.

Quanto ao futuro próximo, o estudo aponta para que, no curto prazo, o envolvimento com a compra online por parte dos ebuyers continue a aumentar, sobretudo devido à comodidade e facilidade de compra, a bons preços e a boa experiência de compra. A aumentar estará também a utilização de dispositivos móveis na compra online, sendo que se manterá estável o perfil de consumo dos diversos meios de pagamento, não se antevendo no curto prazo alterações significativas neste domínio.