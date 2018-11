“É crucial fortalecer a resiliência e a integração do setor financeiro”, realça Draghi

O presidente do Banco Central Europeu defendeu que um aprofundamento da União Monetária e Económica beneficiaria a política monetária europeia. Num discurso dirigido ao Comité para os Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, esta segunda-feira, Mario Draghi defendeu que “é crucial fortalecer a resiliência e a integração do setor financeiro”.

“A zona euro necessita de um instrumento fiscal para ajudar a manter a convergência face a grandes choques exógenos, apoiando assim a política monetária única. Uma função de estabilização orçamental deve centrar-se nos desenvolvimentos cíclicos e deve estar condicionada a que as políticas económicas e orçamentais sejam sólidas e respeite plenamente o quadro de governação da UE”, disse.

Para o líder do BCE este cenário contribuiria para a estabilidade macroeconómica e permitiria que fossem tomadas medidas antes de recorrer ao MEE. Defendeu, assim, a importância do MEE para continuar a dispor dos instrumentos financeiros necessários para atingir os seus objetivos e apoiar a união bancária.

Draghi sinalizou o desacelerar da economia desde setembro, ainda que reconheça que “uma desacelerar gradual é normal à medida que as expansões amadurecem e o crescimento converge para o potencial de longo prazo”. O líder do BCE mostrou-se optimista, considerando que o desacelerar pode ser temporário, dando o exemplo da indústria automóvel.

“Na medida em que o comércio mundial estabilize a sua resistência ao crescimento também poderá ser temporária. Ao mesmo tempo, os riscos relacionados com o protecionismo, as vulnerabilidades nos mercados emergentes e a volatilidade do mercado financeiro permanecem proeminentes”,

Lições da crise

O presidente do BCE voltou a frisar que “a zona euro está exposta a choques resultantes de choques globais ou vulnerabilidades comuns” e que a crise financeira de 2007-08 e as suas consequências foram um exemplo, identificando a ausência de uma capacidade fiscal de toda a zona euro prontamente disponível para completar a política monetária como um fator importante.

“A falta de um quadro regulador, de supervisão e de gestão de crises forte, quando a crise atingiu, levantou dúvidas crescentes quanto à solidez do sistema bancário europeu. Tal afetou o financiamento da economia e a transmissão da política monetária”, sublinhou.

“Como vimos com a crise passada, a zona euro pode estar exposta a riscos decorrentes de políticas internas insustentáveis ​​que resultam em níveis excessivamente elevados de dívida, vulnerabilidades do setor financeiro e/ou falta de competitividade.

Draghi realçou que os riscos podem refletir-se noutros países com “fragilidades semelhantes ou fortes interligações com o país de origem do risco”.

O presidente do organismo europeu destacou os progressos significativos na correção das lacunas na arquitetura da UEM. “Temos agora um quadro muito mais forte e integrado para a regulação financeira, supervisão e resolução de crises”, disse, acrescentando que, no entanto, “mais progressos podem e devem ser feito”.

“Um sistema eficaz de coordenação política é vital para a promoção de políticas nacionais sólidas, reduzindo assim as fontes internas de tais choques e aumentando a capacidade de absorção de choque dos países quando estes se materializarem”, defendeu. “O apoio adicional ao nível da UE, tal como proposto recentemente pela Comissão Europeia, poderá ser benéfico na implementação das prioridades de reforma identificadas no Semestre Europeu”, acrescentou.

Draghi sublinhou que um aumento da resiliência económica da zona euro se refletirá numa maior capacidade de reagir de forma semelhante a um possível choque comum e reduzir as divergências macroeconómicas.

Defendeu ainda a importância do MEE continuar a dispor dos instrumentos financeiros necessários para atingir os seus objetivos e apoiar a união bancária.

O discurso de Draghi ocorre dois meses depois do corte nos estímulos que deverá representar a última fase do programa. O BCE anunciou em junho que irá manter o plano de continuar a compra de ativos ao ritmo atual de 15 mil milhões de euros por mês, o que representa uma diminuição para metade do volume que adquiriu até ao final de setembro. Após o final de dezembro, a instituição deverá termina as compras líquidas, mas iniciar o programa de reinvestimentos dos títulos que atingem as maturidades.