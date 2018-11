É desta que temos um restaurante com três estrelas Michelin? Estes são os portugueses premiados

O jantar desta Gala Michelin, marcada para esta quarta feira, às 19 horas, vai ser confecionado pelos ‘chefs’ dos sete restaurantes de Lisboa que já conquistaram estrelas Michelin: José Avillez (Belcanto), Miguel Rocha Vieira (Fortaleza do Guincho), Henrique Sá Pessoa (Alma), Joachim Koerper (Eleven), João Rodrigues (Feitoria), Alexandre Silva (Loco) e Sergi Arola (LAB by Sergi Arola).

Especialistas em gastronomia fazem as suas ‘apostas’: uns acreditam que Portugal alcançará as três estrelas em apenas um restaurate pela primeira vez, outros consideram a hipótese difícil. Enquanto ainda não se sabe, conheça os 23 restaurantes que já conquistaram o título mais célebre da mundo da culinária.

Vista, Portimão (João Oliveira) A cozinha criativa é baseada na cozinha mediterrânea e inspirada nos sabores portugueses. Há dois menus de degustação: o Mar e Sustentabilidade, custa 90 euros, e o Vanguarda que tem a hipótese de pedir três, cinco ou oito pratos — custa a partir de 75 euros.

The Yeatman, Vila Nova de Gaia (Ricardo Costa) O restaurante nortenho soma já duas estrelas Michelin. Ingredientes portugueses e confeção moderna é a linha que rege a carta do restaurante, com vista privilegiada sobre o Porto e a zona história das margens do Douro.

São Gabriel, Almancil (Leonel Pereira) O restaurante, que entretanto já recuperou a estrela que tinha perdido, situa-se em Faro. Os preços dos menus de degustação variam entre os 98 euros e os 115€ euros É o menu de outono que agora se encontra em prova.

Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira (Rui Paula) O edifício localizado à beira-mar, desenhado por Siza Vieira, assegura que a cozinha do chef está mais criativa do que nunca, sempre assente nos produtos do mar. Os dois menus de degustação variam entre os 90 euros e os 125 euros.

Henrique Leis, Almancil (Henrique Leis) O restaurante mantém as portas abertas desde 2000 e está no prestigiado Guia Michelin com uma estrela. Localizado em Loulé, o preço médio de cada refeição são 70 euros.

Largo do Paço, Amarante (Tiago Bonito) Desde abril deste ano que Tiago Bonito assume a responsabilidade da cozinha desde 2004. Desde o início de outubro que tem um novo menu com 10 mandamentos. Os novos pratos estão integrados em dois menus de degustação, com o nome de Identidade (105 euros) e Caminhos (145 euros).

Bon Bon, Carvoeiro (Rui Silvestre) Foi a grande surpresa na edição 2016 do Guia Michelin para Portugal. O menu de degustação pode incluir quatro ou seis pratos, com ou sem harmonização de vinhos. Por isso pode custar entre 98 euros e 210 euros. Apesar de ter encerrado nesta época de inverno desde 13 de novembro, vai reabrir em fevereiro e já é possível fazer reservas.

Pedro Lemos, Porto (Pedro Lemos) O restaurante conquistou uma estrela Michelin em 2014. O espaço foi renovado completamente, e consta com uma horta biológica no exterior, que fornece muitos dos ingredientes que o chef usa nos menus de degustação.

William, Funchal (Luís Pestana) Luís Pestana é o chef executivo do restaurante e trabalha no William há mais de 25 anos. Há menu à carta, onde tem o foie gras com chutney de banana, trufas pretas e crumble de bolo de mel com uma das sugestões de entrada, mas também três menus de degustação para uma refeição completa entre 120 euros e 180 euros.

Fortaleza do Guincho, Cascais (Miguel Rocha Vieira) Miguel Rocha Vieira é o chef executivo e já conquistou três estrelas, embora separadamente: uma no Fortaleza do Guincho e outra duas nos húngaros Costes e Costes Downtown.

Belcanto, Lisboa (José Avillez) José Avillez, um dos chefs mais célebres português por ter sido o primeiro a conquistar duas estrelas Michelin. O restaurante lisboeta disponibiliza menus de degustação que variam entre os 125 euros e os 145 euros.

Alma, Lisboa (Henrique Sá Pessoa) No ano passado, Henrique Sá Pessoa conseguiu a primeira estrela Michelin da sua carreira e do restaurante. À carta encontra alguns pratos das degustações como o escalope de foie gras com maçã, granola e amêndoa; ou o leitão confitado com puré de batata doce e sumo de laranja. Os preços de degustação variam entre os 80 e 100 euros.

Antiqvvm, Porto (Vítor Matos) Depois de manter a estrela Michelin do Largo do Paço durante vários anos, Vitor Matos conquistou mais outra no fim de 2017 com Antiqvvm. Tem os menus de degustação Tradição Renovada (90 euros) e Ensaios Sensoriais (120 euros).

Feitoria, Lisboa (João Rodrigues) O restaurante lisboeta conquistou a primeira estrela em 2011. A partir de 2013, com a saída do chef, João Rodrigues assumiu a liderança da cozinha e segura a classificação no Guia Michelin. A ementa desdobra-se em duas ementas anuais, para provar à carta, ou em menus de degustação que vão dos 85 euros aos 135 euros.

Loco, Lisboa (Alexandre Silva) Apesar do restaurante ter capacidade para 22 pessoas, é o mais concorrido em Lisboa. Existem dois menus de degustação neste restaurante: o Loco, com 18 momentos, a 85 euros, e o Descobrir, 14 momentos, por 70 euros.

Ocean, Porches (Hans Neuner) O restaurante é liderado pelo chef austríaco, Hans Neuner. A segunda estrela chegou em 2011 e consagrou Neuner como um dos mais jovem chefs a atingir a marca. Se tiver interesse em visitar, só pode fazer reservas para jantar. Com uma vista para o oceano, pode provar os menus de degustação, que variam entre os 135 euros e os 175 euros, para quatro ou seis pratos.

Il Gallo d’Oro, Madeira (Benoît Sinthon) O chef francês chegou à cozinha do restaurante em 2004 e precisou de cinco anos de trabalho para ganhar a primeira estrela Michelin, que foi também a primeira da ilha da Madeira. Em 2017, conquistou a segunda estrela. Os preços dos menus de desgustação variam entre 105 euros e os 245 euros.

Vila Joya, Albufeira (Dieter Koschina) O algave tornou-se na casa do chef austríaco em 1991. Quando abriu o restaurante, conquistou a primeira estrela em 1994 e a segunda veio cinco anos depois, em 1999. Foi o primeiro restaurante a chegar ao par de estrelas em Portugal. Este ano o restaurante abriu um bar de praia com sugestões Michelin a preços mais acessível, o Vila Joya Sea.

Willie’s, Vilamoura (Willie Wurger) O chef alemão Willie Wurger desde 2006 que mantém a estrela Michelin no restaurante de Vilamoura. O menu aposta numa variedade de pratos requintados e internacionais.

LAB, Sintra (Sergi Arola) O espanhol, que já foi premiado com estrelas Michelin em Espanha, recebeu a primeira para o LAB no Guia de 2017. Existem três menus de degustação cujo os preços variam entre 95 euros e 130 euros. Na carta de vinho tem mais de 550 referências, muitas delas nacionais.

L’And, Montemor-o-Novo (Miguel Laffan) Em 2016, Miguel Laffan perdeu a estrela Michelin que tinha então conquistado, Não tardou muito até conseguir recuperá-la, mas o chef descreve o momento da perda como ''um murro no estômago." A opção de degustação custa 60 euros, com mais 30 euros se preferir com 'wine pairing' ou um outro a 90 euros, o menu do chef.

Eleven, Lisboa (Joachim Koerper) Joachim Koerper perdeu a estrela no restaurante de Lisboa no Guia de 2011. Foi recuperada no Guia de 2014 e, desde então, nunca mais a perdeu de novo. Fica no topo do Parque Eduardo VII e tem uma das melhores vistas sobre Lisboa.