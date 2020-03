E-goi lança Calendário de Marketing e Redes Sociais gratuito

A empresa portuguesa com soluções de gestão e envio de campanhas de email e automação de marketing está a oferecer de forma gratuita um calendário online para que não tenha de falhar um único dia na sua estratégia. O calendário inclui datas importantes e informação desenhada para ajudar todos os empreendedores, empresários, profissionais de marketing e community managers no planeamento de conteúdo para as suas ações de comunicação e marketing.

Disponível para ser integrado nos calendários Google, Mac ou no Outlook, este calendário digital tem datas que servem para todo o tipo de negócios. Datas comerciais como a Black Friday ou o Natal estão incluídas mas a E-goi foi mais longe e introduziu no calendário datas originais como o Dia Sem Calças no Metro ou o Dia da Sanita. Pode até achar estranho mas o facto de serem datas diferentes, engraçadas e apelidadas como “fora da caixa“ podem ajudar a reforçar o relacionamento com os clientes.

Para Marcelo Caruana, Marketing Manager da E-goi, “este calendário é um recurso gratuito oferecido pela E-goi, que esperamos que possa ser uma fonte de inspiração com ideias que permitam poupar tempo precioso na organização e planeamento de estratégias de comunicação para alavancar o crescimento de qualquer tipo de negócio.”

Curioso com o calendário? Para realizar o download clique aqui: https://calendariomarketing.pt/.

O E-goi tem como missão simplificar o marketing: campanhas de email e mobile (sms, push notification e voz), tudo através de uma plataforma online multicanal. É o software com soluções para as empresas gerarem leads e automatizar o ciclo de vida dos seus clientes.

Este conteúdo foi produzido em colaboração com E-goi.