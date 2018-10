E-mails: SL Benfica terá pedido dados pessoais de autores de blogues à Google

O Sport Lisboa e Benfica terá pedido à Google para disponibilizar os dados pessoais dos criadores dos blogues que nos últimos meses, têm vindo a divulgar documentos relacionados com o caso dos e-mails. A notícia é revelada esta quarta-feira, 10 de outubro, numa reportagem feita pelo jornal norte-americano “New York Times”.

De acordo com o jornal, tudo terá começado “numa calma noite de setembro, pelas 23h00”, quando o criador do blogue “O Artista do Dia”, recebeu um email dos advogados da Google, a explicarem o pedido feito pelo clube da Luz feito à própria empresa, para que esta entregasse aos encarnados os dados pessoais do autor de mais de 13 artigos que contêm informação confidencial.

Nesta reportagem o “New York Times” fala também da estupefação que este ‘blogger’ sentiu na noite em que recebeu a notificação da Google e com o “apoio ilimitado” do Benfica, já que nesse e-mail vinha também um mandado do tribunal da Califórnia, o United States District Court for the Central District of California.

De resto, já esta quarta-feira, o autor do blog publicou um artigo no qual relata a informação divulgada pelo jornal norte-americano, referindo que “de há 20 dias para cá” a sua identidade “(e a de outros como eu) passou a ser importante para uma organização que devia ter outro tipo de coisas para se preocupar”.

O “New York Times” destaca a preocupação do ‘blogger’ sobre a possibilidade dos seus dados pessoais e da sua identidade serem revelados, já que o mesmo acredita poder correr perigo de vida, pois tem receio do que os adeptos mais fanáticos do Benfica possam fazer.

“Eles podem vir ter comigo ao meu trabalho, não sei o que pode acontecer. Os meus filhos… Pensei nisso tudo”, referiu o autor do blogue “O Artista do Dia”, ao “New York Times”. O jornal norte-americano afirma nesta reportagem que o Benfica “procura a vingança”.