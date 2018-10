OE2019. É necessário investimento na educação. Conheça as propostas da FENPROF

“Portugal precisa de investir mais na educação”, declara Mário Nogueira, secretário geral do maior sindicato de professores do país. Justifica: a área da educação mantém-se não só estatisticamente na cauda da União Europeia, com insuficientes níveis de financiamento, como, nos últimos anos, em virtude das opções políticas do governo, o orçamentado e o executado estão muito aquém dos patamares mínimos apontados pelas instâncias internacionais e a decrescer de orçamento para orçamento, a cada ano que passa.

“O reforço do investimento nas áreas da educação e do ensino, bem como da ciência e da investigação” é, segundo a estrutura sindical afeta à CGTP, a primeira prioridade.

Do vasto conjunto de propostas que a FENPROF avança para o Orçamento do Estado 2019, destacamos seis.

– Consignar verbas para o primeiro momento da recuperação do tempo de serviço congelado aos professores e educadores. “Ainda em 2018 e de acordo com o disposto no Orçamento em vigor, compete ao Governo negociar com os sindicatos o prazo e o modo de recuperação daquele tempo de serviço – 9 anos, 4 meses e 2 dias – o que, até à data, está ainda por cumprir”.

– Garantir às instituições de ensino superior o financiamento necessário ao descongelamento das progressões na carreira.

– Determinar a regularização dos horários de trabalho dos docentes da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, limitando-os à duração prevista na Lei das 35 horas semanais.

– Prever a negociação de um regime específico de aposentação dos professores e educadores.

– Adotar medidas de combate sério e decidido à precariedade laboral.

– No âmbito do ensino superior e da ciência é, desde logo, necessário acautelar os meios para que as instituições regularizem as situações de vínculos precários identificadas no âmbito do PREVPAP, embora não seja suficiente.