Em causa está uma investigação a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal. Costa assegurou que não se volta a candidatar a primeiro-ministro. Falta saber se Marcelo aceita a sua demissão.

7 Novembro 2023, 14h26

António Costa confirmou, esta terça-feira, que se demite do cargo de primeiro-ministro, na sequência da investigação do Ministério Público a São Bento e aos Ministérios do Ambiente e das Infraestruturas. Em causa está uma investigação a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal.

Segundo Costa “falta apurar, a verdade seja sobre que matéria for “. “Quero dizer, olhos nos olhos, aos portugueses que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável”

“Como sempre, confio totalmente na justiça e no sei funcionamento, a justiça que servi ao longo de toda a minha vida e cuja independência sempre defendi”, destacou.

No entanto, salientou ser do ser entender “que a dignidade das funções de primeiro ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e menos ainda com a suspeita da prática de qualquer ato criminal”.

“Por isso, nesta circunstância obviamente apresentei a minha demissão a sua excelência o Presidente da República”, anunciou António Costa, que assegurou que não se volta a candidatar a primeiro-ministro.

“Neste momento, permitam-me agradecer em primeiro lugar aos portugueses pela confiança que em mim depositaram ao longo destes anos e pela oportunidade que me deram de liderar o país em momentos tão difíceis quanto exaltantes”, vincou.

De recordar que os partidos da oposição, como Iniciativa Liberal e Chega, tinham pedido a demissão do primeiro-ministro que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça.