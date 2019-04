É oficial: já há acordo para a Porsche comprar a SIVA por 1 euro

A SAG GEST e a Porsche já chegaram a acordo para a venda da SIVA à empresa de distribuição alemã, que integra o grupo Volkswagen. O acordo para a operação foi comunicado há minutos na CMVM pela SAG GEST, detentora da SIVA.

O preço da operação foi fixado em um euro. “Devido à estrutura de endividamento das sociedades que se encontram” objeto da transação, o “preço de compra foi fixado em [um euro]”, revela o documento.

” A SAG GEST, a Porsche Holding, com sede em Salzburg, o Banco Comercial Português, o Banco BPI, a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco, (enquanto credores da SAG e das suas subsidiárias) chegaram a acordo com vista a assegurar a sustentabilidade e continuidade do negócio automóvel da SAG, atualmente desenvolvido pela SIVA, bem como de outras subsidiárias diretas e indiretas da SAG”, lê-se na nota.

A SAG aceitou vender as sociedades que controla aos alemães da Porsche. A operação contou com o apoio dos bancos, que aceitaram “apresentação pela SAG e pela SIVA de processos especiais de revitalização” de forma a permitir ” a concretização, com sucesso, da transação”.

Tal como o Jornal Económico anunciou na edição impressa de 27 de julho de 2018, a SAG chegou a acordo para a venda da SIVA à Porsche.

O que vende a SAG?

A SAG aceitou vender à Porsche nove sociedades, entre as quais se destacam as concessionárias Loures Automóveis, Rolporto, Rolvia, a Soauto e respetiva holging assim como a atividade financeira da SIVA e a atividade de importação e distribuição de automóveis.

De que condições depende a concretização da venda?

a venda dos ativos do universo automóvel de João Pereira Coutinho está dependente da aprovação incondicional pela Comissão Europeia e, caso seja aplicável, de outras autoridades nacionais de concorrência competentes;

os planos de revitalização da SAG e da SIVA, que foram apresentados em separado, terão de ter homologação judicial, transitada em julgado;

o registo final e definitivo das fusões por incorporação da Autoimpor na LGA e desta

na SAG;

na SAG; a conclusão da OPA para a aquisição de todas as ações da SAG não detidas por João Pereira Coutinho. Caso a OPA tenha êxito, a SAG irá perder a qualidade de sociedade aberta.

Porque razão João Pereira Coutinho lançou uma OPA sobre a SAG?

De acordo com o anúncio preliminar da OPA à SAG lançada por João Pereira Coutinho, o empresário tem por objetivo “assegurar às subsidiárias da [SAG] a continuidade da sua actividade por outra via e permitir aos accionistas venderem as suas participações na Sociedade Visada dado que esta deixará de operar no negócio do ramo automóvel – isto é, na principal actividade que desenvolveu desde a sua constituição”.

João Pereira Coutinho está a oferecer 0,0615 euros por cada ação, prometendo-se a pagar em numerário, sendo que a condição de sucesso da operação é a compra de 90% do capital social da SAG. O empresário detém cerca 88,8% da SAG.

(em atualização)