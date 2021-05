É possível ensinar Direito com leis sempre a mudar?

A prática do Direito em Portugal está a mudar. Um mundo cada vez mais global e aberto graças ao aparecimento de novas tecnologias e áreas de negócios, e à transição digital, vem acompanhado da necessidade de nova regulação. Todo este contexto faz do ensino do Direito um enorme desafio. Como formar juristas para uma mudança que ainda está para acontecer? Como acompanhar as constantes alterações legislativas? Como antecipar quais os ramos do Direito que se vão desenvolver?

Estes são alguns dos temas que irão estar em debate no próximo dia 7 de junho, às 15h00 na JE editors Talks: Escolas de Direito, Formação de Futuro. Irão participar nesta iniciativa a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, a Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, a Faculdade de Direito da Universidade Lusíada, a Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, a Católica Global School of Law, a Wolters Kluwer Portugal e Almedina.

Pode assistir à mesma em direto já no próximo dia 7 de junho, às 15h00, na JE TV, no Facebook e no YouTube do Jornal Económico.

