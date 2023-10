E-Redes atinge 632 licitações no primeiro leilão de flexibilidade e soma 36MW

Participaram neste leilão 93% dos ativos registados, num total de 43 ativos qualificados, com as licitações a somar 36MW, distribuídos por “36 instalações de consumo com participação direta, duas instalações via agregador, três produtores e duas instalações de storage”.

31 Outubro 2023, 07h39