A E-Redes iniciou os trabalhos de construção da nova subestação de Alpiarça e respetivas redes de alta (AT) e média tensão (MT), que vão abastecer mais de três mil clientes residenciais.

13 Novembro 2023, 17h53

A E-Redes, uma empresa do grupo EDP que é responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental, iniciou os trabalhos de construção de novas infraestruturas elétricas, num investimento estimado de 3,5 milhões de euros e que vão abastecer mais de três mil clientes residenciais.

A construção da nova subestação de Alpiarça já começou e está previsto que termine no segundo semestre do 2024. Neste momento, a obra encontra-se na fase de construção das diferentes infraestruturas civis e do edifício de comando necessários à concretização desta instalação elétrica.

Para além de nova subestação também vai ser construída uma rede alta tensão (AT) que vai alimentar a subestação e toda a nova rede de média tensão (MT), e que será interligada à já existente, melhorando assim a qualidade de serviço do abastecimento dos consumos dos concelhos de Almeirim e Alpiarça.

As novas infraestruturas fazem parte da política de investimento e manutenção da rede elétrica, tendo como principais eixos a melhoria no abastecimento de energia elétrica, o aumento da resiliência da rede, a renovação e reabilitação dos ativos, a automação e digitalização na gestão da rede, a par de medidas de otimização nas operações.