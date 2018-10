“É ridículo e tem de acabar”. Trump quer abolir direito à cidadania de filhos de imigrantes nascidos nos EUA

Em entrevista ao programa “Axios”, da estação televisiva HBO, transmitida ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou a intenção de assinar uma ordem executiva para revogar o direito à cidadania norte-americana dos filhos de pais que não tenham nascido nos EUA. A confirmar-se, os bebés nascidos em solo norte-americano de pais estrangeiros ou imigrantes sem documentos não terão direito à cidadania norte-americana.

“Somos o único país do mundo onde uma pessoa chega, tem um bebé e esse bebé é essencialmente cidadão dos Estados Unidos. Com todos os benefícios que isso acarreta. É ridículo, é ridículo e tem de acabar”, declarou Trump. “Está em processo, vai acontecer com uma ordem executiva”, garantiu.

No entanto, diversos meios de comunicação social norte-americanos salientam que vários outros países no mundo, além dos EUA, concedem direito de cidadania aos nascidos em solo nacional (“jus soli”), desde logo o vizinho Canadá.

Por outro lado também antecipam que a ordem executiva poderá ser travada pela 14ª Emenda à Constituição dos EUA, a qual estipula que “todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos EUA, e sujeitas à jurisdição dos mesmos, são cidadãs dos EUA e do Estado onde residem”.