E se o próximo ‘patrão’ de Mourinho for um príncipe herdeiro?

Mohamed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, poderá estar interessado na compra do Manchester United e tornar-se assim no novo patrão de José Mourinho, noticiam alguns órgãos de comunicação britânicos hoje. Recorde-se que o mítico emblema de Manchester é propriedade da família Glazer e está avaliado em mais de 3,4 mil milhões de euros pela última estimativa da Forbes, valor mínimo para que se iniciem eventuais negociações entre as partes.

Os ‘media’ britânicos noticiam hoje esta possibilidade extrapolando já para a possibilidade da ‘guerra’ entre United e City se poder fazer no Médio Oriente, já que, recorde-se, os ‘citizens’ são detidos por Masour bin Zayed dos Emirados Árabes Unidos.

Ainda não se sabe qual a posição da família Glazer sobre este eventual interesse sendo que poucos consideram provável que exista interesse por parte dos norte-americanos em se desfazer de 97% da ações do United adquiridas em 2005 por parte dos Glazer, família de relevância no mundo da extração de petróleo.

De acordo com a imprensa britânica, existem duas possibilidades em cima da mesa: ou propõem a compra de forma individual ou fazem uma oferta através do seu fundo soberano.