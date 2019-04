Earth Day: Guterres alerta para a “urgência em proteger o ambiente”

Celebra-se esta segunda-feira, 22 de abril, o Dia Internacional da Terra, um dia que é aproveitado por organizações ambientalistas para apontar problemas como o abandono de resíduos, nomeadamente plásticos, alterações climáticas, seca, poluição do mar, ar e rios ou perda de biodiversidade.

Na rede social Twitter, o secretário geral da ONU António Guterres partilhou um video para alertar o público das consequências da atual forma de viver da sociedade, com elevado consumo e produção de lixo e de emissões de gases com efeito de estufa, que estão a afetar o equilíbrio da natureza, colocando em risco a vida humana.

“Este vídeo é um lembrete pungente da urgência em proteger o ambiente”, sublinhou na publicação.

This video is a poignant reminder of the urgent need to protect the planet. On #EarthDay & every day, take #ClimateAction in every way you can. https://t.co/bGs5wt1RGM pic.twitter.com/lWzVmVtjWH

— António Guterres (@antonioguterres) 21 de abril de 2019