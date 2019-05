Earth Water: água em embalagens de cartão vai matar a sede (e a fome)

A Earth Water chegou a Portugal para ajudar a mudar comportamentos, oferecendo aos consumidores uma alternativa às garrafas de água de plástico. Chega numa embalagem de cartão da Tetra Pak e promete matar a sede em vez do ambiente.

Para além de ser uma garrafa sustentável a totalidade dos lucros revertem a favor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, através do qual são apoiadas cerca de 90 milhões de pessoas todos os anos. O objetivo do programa é combater a fome e contribuir para a prevenção do problema em mais de 80 países.

