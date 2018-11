easyJet e startup Wright Electric vão apresentar novo avião elétrico

A easyJet e a startup parceira Wright Electric acabam de anunciar um plano estratégico para o lançamento de um motor elétrico que alimentará uma aeronave de nove lugares. A Wright Electric apresentou no ano passado uma aeronave de dois lugares e, agora, prepara-se para lançar uma aeronave maior com nove lugares, que começará a voar em 2019 pela easyJet.

“Olhando para o futuro, os avanços tecnológicos nos voos elétricos são verdadeiramente entusiasmantes e estão a progredir rapidamente. Dos aviões de dois lugares, que já estão a voar, para os nove lugares que voarão no ano que vem, o voo elétrico está a tornar-se uma realidade e agora podemos prever um futuro que não seja exclusivamente dependente de combustível”, afirmou Johan Lundgren, CEO da easyJet, em comunicado.

O protótipo do sistema de propulsão para a aeronave de nove lugares é quatro vezes mais potente que o sistema instalado na aeronave de dois lugares.

“Prevemos que esta aeronave consiga percorrer cerca de 500 quilómetros, o que, dentro do nosso portfólio atual de rotas, significaria que uma rota de Amsterdão até Londres poderia tornar-se o primeiro flyway elétrico. E, como é atualmente a segunda rota mais movimentada da Europa, isso poderia, por sua vez, oferecer reduções significativas no ruído e nas emissões de carbono, com múltiplas descolagens e aterragens diárias”, acrescentou Johan.

“Sabemos que é importante para os nossos clientes que operemos de forma sustentável. Com a introdução dos A320neo, já conseguimos proporcionar uma redução de 15% nas emissões de carbono e 50% menos ruído”, salienta o porta-voz da transportadora aérea.