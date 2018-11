easyJet firma parceria com a Emirates

A easyJet anunciou hoje, dia 20 de novembro, a sua mais recente parceria com a Emirates, “que acaba de se tornar na nova companhia aérea a pertencer ao serviço exclusivo de conexões, a ‘Worldwide by easyJet, que ficará disponível nos próximos meses”.

Segundo um comunicado da companhia aérea ‘low cost’, “a partir de agora, os passageiros da easyJet poderão conectar-se facilmente entre os voos da easyJet em toda a sua rede europeia que voam para o aeroporto de Gatwick e depois nos voos da Emirates, inicialmente, entre Londres Gatwick e Dubai, mas com o objetivo de se estender a mais ‘gateways’ e destinos”.

“Teremos muito prazer em receber a Emirates como uma companhia aérea parceira da ‘easyJet Worldwide’. Dado que ambas servem muitos destinos populares a partir de Londres, Gatwick, estamos confiantes de que a sua adesão à ‘Worldwide’ será muito popular entre os nossos clientes que procuram uma forma fácil e eficiente de se conectar entre a Europa e o Médio Oriente”, sublinhou Johan Lundgren, CEO da easyJet.

O mesmo responsável acrescentou que “ficámos encantados com a vontade das companhias aéreas parceiras quererem expandir a ‘Worldwide’ em toda a nossa rede e continuar a ampliar o nosso foco para oferecer esse serviço exclusivo de conexão nos maiores aeroportos da Europa onde temos uma forte presença”.

“Dezenas de milhões de passageiros conectados viajam a cada ano com viagens que começam ou terminam na Europa”, recordou o CEO da easyJet.

Johan Lundgren revelou ainda que “esperamos anunciar mais parceiros nos próximos meses, à medida que a ‘Worldwide’ continua a crescer”.

Por seu turno, Thierry Antinori, vice-presidente executivo e diretor comercial da Emirates, entende que “oferecer aos clientes uma melhor experiência de voo tanto no ar quanto em terra, sempre foi a estratégia da Emirates”.

“Oferecemos aos nossos clientes uma ampla variedade de opções de voos, não apenas através da nossa própria rede global, mas também através das nossas parcerias com outras companhias aéreas”, assinalou.

O vice-presidente executivo da Emirates assegurou que “estamos muito satisfeitos em participar do programa ‘Worldwide by easyJet’, que nos permite oferecer aos viajantes uma experiência de conexão perfeita quando voam na Emirates e nos itinerários combinados da easyJet via London Gatwick, um dos principais ‘gateways’ do Reino Unido”.

“Estamos confiantes de que nossos clientes aceitarão essa conveniência adicional e esperamos expandir a nossa participação no programa ‘Worldwide by easyJet’ em outros ‘gateways’ europeus”, acredita Thierry Antinori.

A Emirates vem juntar-se às relações existentes da easyJet com a Virgin Atlantic, Norwegian, WestJet e a Singapore Airlines e sua subsidiária de baixo custo Scoot, que se juntou em setembro.

“A easyJet continuará disponível para parcerias com outras companhias aéreas para a ‘Worldwide pela easyJet’ em 2018 e a companhia aérea também planeia expandir para outros importantes aeroportos da easyJet na Europa”, avança o referido comunicado.

A ‘Worldwide by easyJet’ foi lançada em setembro de 2017, permitindo que os clientes conectem os voos da easyJet através do aeroporto de Gatwick, Londres, a voos de longo curso.

Inicialmente, esse serviço abrangeu as companhias aéreas WestJet e Norwegian, tendo-se expandido depois para a Thomas Cook Airlines, Corsair, La Compagnie e Loganair.

A plataforma de conexões foi estendida para o aeroporto de Milão Malpensa em dezembro de 2017.

A Virgin Atlantic juntou-se como parceira em outubro de 2018.

“A ‘Worldwide by easyJet’ agora conecta um total de 11 aeroportos pela Europa, incluindo Amsterdão, Barcelona, Paris CDG e Orly, para além de Londres Gatwick, Milão Malpensa, Berlim Tegel e Veneza Marco Polo, o que significa que mais da metade dos voos da companhia aérea – e 53 milhões de clientes da easyJet por ano – poderão ligar-se a serviços de companhias aéreas parceiras e outros voos da easyJet numa única reserva através do portal de reservas digital da easyJet”, conclui o comunicado da companhia área ‘low cost’.