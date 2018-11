easyJet quer passar os sete milhões de passageiros em Portugal

A companhia de aviação ‘low cost’ easyJet pretende fechar o próximo ano fiscal, iniciado a 1 de outubro passado, com um novo recorde de passageiros transportados no mercado nacional, ultrapassando a barreira dos sete milhões, disse ao Jornal Económico, José Lopes, diretor geral da companhia aérea para Portugal.

A easyJet espera fechar o próximo ano fiscal em Portugal com um crescimento de tráfego em linha com 9% face aos dados conseguidos pela companhia no ano fiscal compreendido entre 1 outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018, durante o qual transportou 6,6 milhões de passageiros.

A concretizarem-se estas expetativas, a easyJet chegaria ao final do próximo ano fiscal com um total próximo dos 7,2 milhões de passageiros transportados no mercado nacional.

Os dados da easyJet no mercado nacional no último ano fiscal traduziram um crescimento de 6% face ao ano fiscal precedente e “foram acima das nossas expetativas”, como explicou José Lopes, uma vez que as previsões apontavam para uma subida do tráfego de passageiros da easyJet em Portugal na casa dos 5%.

“Conseguimos este crescimento com o aumento da oferta, mas também com a melhoria da nossa taxa de ocupação, que se situou nos 96,9%, mais 1,3 pontos percentuais que no ano precedente”, destacou o diretor geral da easyJet em Portugal ao Jornal Económico.

O destaque deste crescimento da easyJet em Portugal vai para o aeroporto de Faro, cujo tráfego operado por esta companhia cresceu cerca de 12% no último ano fiscal da empresa.

“Isto representa uma grande aposta da easyJet para esbater a sazonalidade do aeroporto de Faro. No último inverno, o nosso tráfego de passageiros no aeroporto de Faro cresceu 17% e para o próximo inverno esperamos que cresça mais 21%”, revelou José Lopes.

No último ano fiscal da easyJet, os outros aeroportos nacionais pautaram-se por uma subida do tráfego de passageiros de cerca de 9% no Porto, de 4% em Lisboa e de mais de 1% no Funchal.

Para o próximo ano fiscal, que termina a 30 de setembro de 2019, a easyJet prevê um crescimento de 15% no aeroporto de Faro, de mais de 10% no aeroporto do Porto, de 6% no aeroporto de Lisboa e de cerca de 3% no aeroporto do Funchal.