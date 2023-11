Em comunicado, a empresa revela que, com a nova aquisição, a EasyPark Group vai aumentar o seu alcance a milhares de novas localizações em todo mundo nas quais a empresa poderá implementar os seus serviços.

9 Novembro 2023, 19h07

A EasyPark, uma empresa internacional de soluções de pagamento de estacionamento por telemóvel, apresentou a sua intenção de adquirir o Flowbird Group, um ator global de mobilidade que oferece soluções de estacionamento e transporte.

Cameron Clayton, CEO do EsasyPark Group, afirma que ” o próximo capítulo na caminhada de crescimento do EasyPark Group está no reforço da missão de ajudar as cidades a tornarem-se mais habitáveis. Através da combinação perfeita de serviços de mobilidade e transporte, o EasyPark Group irá melhorar o fluxo de tráfego urbano, o uso do espaço e da acessibilidade globais. Iremos permitir aos nossos parceiros reinvestir em serviços de transporte público, zonas verdes urbanas e segurança”.

Em comunicado, a empresa revela que, com a nova aquisição, a EasyPark Group vai aumentar o seu alcance a milhares de novas localizações em todo mundo nas quais a empresa poderá implementar os seus serviços.

“Estamos desejosos de unir forças com o EasyPark Group. Esta combinação altamente complementar tem por objetivo criar um ator integrado no espaço da mobilidade providenciando soluções de mobilidade multimodais para o benefício de viajantes e utilizadores que procuram soluções de mobilidade simples e viagens sustentáveis. Estamos entusiasmados por colaborar com a equipa de liderança do EasyPark Group nesta fantástica viagem empresarial, assim que o negócio estiver concluído”, indica Frederic Beylier, CEO da Flowbird Group.