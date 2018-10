eBay acusa Amazon de recrutar vendedores para concorrente

O gigante do comércio eletrónico eBay apresentou na quarta-feira uma ação judicial contra a concorrente Amazon, acusando-a de encorajar os vendedores da sua plataforma a transferirem os anúncios para a concorrente.

“Descobrimos um esquema ilegal e preocupante por parte da Amazon, que pede aos vendedores do eBay para migrarem para a plataforma da Amazon”, afirmou a empresa, em comunicado.

De acordo com a queixa apresentada no Supremo Tribunal da Califórnia, o eBay acusa a concorrente de “infiltrar e explorar o sistema integrado de mensagens do eBay”, em Espanha, França, Reino Unido, Itália, Austrália, Singapura e EUA, com o objetivo de desviar vendedores e aumentar os números na sua plataforma online.

“Pedimos que ponham fim a esta atividade ilegal e tomaremos as medidas apropriadas, conforme necessário, para proteger o eBay”, advertiu a empresa.

No início deste mês, o eBay já reclamava publicamente sobre esta prática que considera ser ilegal.

O alerta foi dado ao eBay por um dos vendedores contactados pela Amazon, em setembro, antes do início da investigação, que já identificou pelo menos 50 funcionários responsáveis pelo desvio de clientes, nos últimos anos.