A regulação é cada vez mais um tema na ordem do dia na trasição do atual modelo económico linear para uma economia circular. Esta foi uma das principais conclusões do Observatório “Economia circular: desafios e oportunidades para a economia portuguesa”, organizado pelo Jornal Económico e pelo Crédito Agrícola, que teve lugar esta segunda-feira, dia 23.

A economia circular consiste em reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar os materiais que utilizamos. Por contraponto à economia linear, em que o crescimento económico implica um maior consumo de recursos, na economia circular nada se perde e tudo se transforma. Numa era em que a Humanidade leva ao limite a capacidade de produção de recursos do planeta, a economia circular é vista, cada vez mais, como uma solução para um futuro mais sustentável.

Foi com esta preocupação em pano de fundo que participaram no Observatório Nuno Lacasta (presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o regulador), Sofia Santos (economista e professora universitária com vasta obra nesta área), Ana Trigo de Morais (CEO da Sociedade Ponto Verde e vice-presidente da associação Smart Waste Portugal), António Frazão (presidente da Águas do Tejo Atlântico) e Licínio Pina (CEO do Crédito Agrícola), num debate moderado pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves. O evento foi transmitido em direto na JE TV, através do site e das redes sociais do Jornal Económico, sendo acompanhado em tempo real por cerca de quatro mil telespetadores.

Nuno Lacasta assinalou na sua intervenção que uma alteração da regulação é necessária, para fazer a transição para a economia circular e para que os agentes económicos possam tirar partido das oportunidades que esta mudança trará. “A regulação tem que mudar, desde logo porque ninguém sabe o que está regulado nesta área de fronteira”, considera.

Para Nuno Lacasta a questão prende-se com a necessidade do regulador compreender que “ao mesmo tempo que reconhecemos que temos de partilhar conhecimento, temos que perceber como fazemos isso”.

“Em que medida é que a percepção do risco e a gestão do risco pelas sociedades não tem que ser mais central”, questionou.

No entanto, a vice-presidente da direção da Associação Smart Waste Portugal, defendeu que “se calhar ainda não estamos no tempo de nova regulação”, embora “estejamos num tempo de enormess desafios que se colocam aos países que têm dado origem a nova legislação”. Ana Trigo de Morais defendeu que a necessidade de “reguladores com competências” e “capacidade e recursos para regular”, disse.

“É fundamental que a regulação funcione, senão não teremos um quadro equilibrado da atuação de todos. Há custos reais de uma regulação que fique aquém daquilo que deveria ser o seu papel”, acrescentou.

Bancos vão ser beneficiados por crédito concedido a entidades sustentáveis

Os intervenientes no painel concordam que o setor financeiro pode desempenhar um papel central no incentivo aos agentes económicos para que estes apostem na economia circular. Como? Através da concessão de crédito, em condições mais favoráveis, a entidades que operem de forma sustentável. Para tal, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) está a preparar novas regras, que implicarão menor consumo de capital para estes créditos. Licínio Pina sublinhou que, por esta razão, “os modelos da banca também têm que ser alterados com base nestas alterações”, devendo o atual modelo adaptar-se e “caminhar noutros trilhos na economia”.

“Em breve, em poucos anos, dada a imposição dos reguladores, os bancos vão ter que ter uma análise de risco focada também numa componente de economia circular”, disse o CEO (ver entrevista).

Sofia Santos também mencionou a intenção da EBA, referindo que o Plano de Ação para a Economia Circular, adotado pelo Governo português, constitui já um exemplo de metas “que estão em cima da mesa” e das quais “os vários agentes económicos precisam encontrar soluções em conjunto”. No entanto, reconheceu que “temos muito preconceito entre conversas entre o setor público e privado”, o que dificulta a cooperação entre as diferentes entidades.

Um marketplace para a economia circular

Ana Trigo de Morais, por sua vez, frisou que a Smart Waste é um bom exemplo de cooperação entre diferentes entidades e realçou que é também importante criar condições para que as empresas que procuram materiais possam entrar em contato direto com as empresas que os têm em excesso. “Estamos a trabalhar na criação de um marketplace onde a oferta se possa encontrar com a procura”, frisou, referindo-se a uma plataforma que a Smart Waste está a desenvolver.

Defendeu ainda que a economia circular é uma questão estratégica para a União Europeia para reduzir a dependência de recursos externos. Ideia que Nuno Lacasta, subscreveu, defendendo que a Europa “tem históricamente que importar a vastíssima maioria das matérias-primas que consumimos”.

“A economia portuguesa tem um metabolismo lento. Temos a tendência de acumular stocks de matéria e não tanto de os rentabilizar. Temos um desafio grande de rentabilização, de pagar recursos. No setor da construção representa um terço dos recursos gerados no país”, disse, acrescentando a economia portuguesa é “pouco eficiente quando comparada com a média europeia”. Ainda assim, sublinhou a oportunidade do País poder “para fazer mais e melhor”.

“O tema do financiamento é aqui crucial. Se pensarmos no material que está hoje afeto à cadeia de resíduos, por exemplo, e amanhã passa para outra cadeia, onde é que é alocado o upside deste material? É isto que temos que pensar: na forma de devolver à economia materiais que têm valor económico”, rematou.