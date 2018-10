Economia de Espanha cresce acima da média da zona euro

A economia espanhola cresceu 0,6% no terceiro trimestre, exatamente a mesma taxa de crescimento dos dois trimestres anteriores. Em termos anuais, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) permanece em 2,5% entre abril e junho.

Apesar da desaceleração nos mercados europeus, a atividade na Espanha manteve-se no terceiro trimestre do ano e assegura cinco anos de crescimento ininterrupto. Os valores apresentados por Espanha são substancialmente mais altos que a média europeia: o PIB do conjunto dos países da União Europeia e da zona euro cresceu 0,3% e 0,2%, respetivamente, no terceiro trimestre deste ano, em relação ao trimestre anterior. Em ambos os casos, os valores representam uma ligeira desaceleração da economia europeia.

Estes dados foram divulgados esta terça-feira, pelo Eurostat, que lembra que, no segundo trimestre, o PIB da União Europeia e da zona euro tinha aumentado, respetivamente, 0,5% e 0,4% em cadeia.

A desaceleração dos dois blocos nota-se também em termos homólogos: no terceiro trimestre, o PIB da União Europeia cresceu 1,9%, aquém do crescimento de 2,1% registado em igual período do ano passado, e o da zona euro aumentou 1,7%, também abaixo do aumento de 2,2% que tinha sido alcançado no terceiro trimestre de 2017.

Espanha está assim numa espécie de contra-ciclo, mostrado mais uma vez a capacidade de manter uma ‘independência’ assinalável entre a política e a economia. De facto, o último trimestre foi pródigo em desentendimentos políticos, com o governo socialista liderado por Pedro Sánchez a envolver-se nos mais diversos casos com os seus parceiros conjunturais (o Ciudadanos e o Podemos, que abriram caminho à moção de censura construtiva) e com a oposição do Partido Popular.