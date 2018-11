Economia nacional desacelera para 2,1% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 2,1% em volume no terceiro trimestre de 2018, em termos homólogos, o que compara com os 2,4% no trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado – uma vez que o investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado, segundo o mesmo organismo.

Segundo a estimativa média dos economistas consultados pelo Jornal Económico – entre os quais João Duque, presidente do ISEG, José Maria Brandão de Brito, economista-chefe do Millennium bcp -, a economia portuguesa cresceu abaixo do esperado, uma vez que antecipavam uma subida 2,2%, em termos homólogos, no terceiro trimestre do ano. A Caixa Económica Montepio Geral e o Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Universidade Católica previam mesmo uma expansão de 2,4%.

“Comparativamente com o 2º trimestre de 2018, o PIB aumentou 0,3% em termos reais, menos 0,3 pontos percentuais que no trimestre anterior. O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou de nulo a negativo, refletindo uma diminuição das Exportações de Bens e Serviços mais intensa que a das Importações de Bens e Serviços”, refere o INE.

O INE divulgou a estimativa rápida do PIB esta quarta-feira às 09:30, confirmando que se assinalou um cenário menos positivo ao nível externo: “A procura externa líquida apresentou um contributo negativo idêntico ao observado nos dois trimestres anteriores”, explica o relatório. Os resultados correntes das Contas Nacionais Trimestrais do terceiro trimestre serão divulgados no próximo dia 30 de novembro.

Notícia atualizada