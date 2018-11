Economia norte-americana desacelera para 3,5% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) desacelerou para 3,5% no terceiro trimestre do ano, confirmando a primeira estimativa do Bureau of Economic Analysis (BEA).

A segunda estimativa rápida, publicada esta quarta-feira, pelo organismo norte-americano sinalizou que a economia norte-americana abrandou, assim, face ao segundo trimestre, no qual tinha registado um crescimento de 4,2%.

A segunda estimativa rápida confirma assim os dados de outubro que apontavam para um crescimento de 3,5% no terceiro trimestre, mantendo-se em linha com as metas da administração Trump de 3%.

Segundo o BEA, o desacelerar da economia refletiu um decréscimo nas exportações e uma diminuição do investimento fixo e do consumo privado. Por outro lado, registou-se um incremento das exportações, após uma diminuição no segundo trimestre.

“O Real Gross Domestic Income (GDI) aumentou 4% no terceiro trimestre, o que compara com um aumento de 0,9%, no segundo trimestre”, explica o BEA