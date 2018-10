Ecotrail Funchal atrai 18 nacionalidades à Madeira

O Ecotrail Funchal realiza-se este sábado e vai atrair 18 nacionalidades à Madeira, anunciou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, durante a apresentação do evento que se realizou nos Paços do Concelho.

“O evento capitaliza o potencial diferenciador da cidade do Funchal, promovendo um misto entre a montanha e a urbe, e oferecendo a todos aqueles que nos visitam uma perspetiva única desta cidade que vai do mar à serra”, disse Cafôfo na apresentação da prova de trail.

O objectivo da autarquia com este evento passa por promover a prática do desporto e ainda a promoção do município, explicou o autarquia, que lembrou que o Ecotrail está presente em várias cidades europeias, onde se inclui o Funchal.

A prova destacou o presidente da autarquia tem tido cada vez mais estrangeiros, sendo que na Madeira vão estar representadas 18 nacionalidades, que vão poder usufruir daquilo que o Funchal tem para oferecer.