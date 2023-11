ECS anuncia compra do B&B Montijo

“A CBRE assessorou a venda do B&B Montijo à sociedade gestora de investimentos ECS. Nesta operação, a consultora atuou do lado do antigo proprietário, a parceria Sunny/Casais”, anunciou hoje a consultora de imobiliário em nota de imprensa.

16 Novembro 2023, 14h30