EDP acompanha descida dos preços da eletricidade em 2019

A EDP irá reduzir os preços da eletricidade no próximo ano, referiu fonte oficial da elétrica esta sexta-feira.

A empresa liderada por António Mexia esclareceu que irá reduzir os preços de eletricidade para as famílias em 2019, registando uma descida média de 3,5% para 90% destes clientes.

“Os restantes clientes domésticos também beneficiarão de uma redução, com ligeiras diferenças por escalão”, esclarece fonte oficial da EDP ao Jornal Económico.

A empresa informou ainda que a atualização de preços resulta da redução das tarifas de acesso à rede, e da evolução de preços da eletricidade no mercado grossista.

Esta segunda-feira, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou uma descida de 3,5% para os consumidores domésticos no próximo ano, o que deverá abranger cerca de 6% da totalidade de consumidores. Segundo este organismo, os preços da eletricidade para as famílias que ainda estão em mercado regulado irão descer pelo segundo ano consecutivo. Já os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais, de acordo com o estabelecido por despacho do membro do Governo responsável pela área da energia, realça ainda o comunicado.