EDP assegura 267,5 milhões de dólares em novo acordo ‘tax equity’ nos Estados Unidos

A EDP Renováveis, por via da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, assegurou 267,5 milhões de dólares (aproximadamente 229 milhões de euros) através de um novo acordo “tax equity” nos Estados Unidos da América, anunciou a empresa esta quarta-feira, antes da abertura do mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a energética refere que o acordo engloba os projetos eólicos Arkwright (78 MW) e Turtle Creek (199 MW) – localizados nos estados norte-americanos de Nova Iorque e Iowa, respetivamente –, sendo que ambos “têm garantidos contratos de venda de longo prazo”.

“O financiamento do projeto Arkwright, que totaliza 74,2 milhões de dólares (cerca de 64 milhões de dólares) está concluído e o financiamento do projeto Turtle Creek deverá acontecer próximo ao início da entrada em operação do respetivo parque, o que é esperado ocorrer até o final de 2018” , assinala a nota divulgada pela CMVM.

A empresa apenas adianta que o contrato foi estabelecido com “uma instituição financeira líder”, mas salienta que “o sucesso na execução da parceria institucional para os projectos de 2018 posiciona a EDP Renováveis como um player de qualidade, capaz de gerar crescimento com base em contratos de longo-prazo e de garantir financiamento institucional de valor acretivo”.