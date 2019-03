EDP: ‘board’ vai propor reforço do investimento em renováveis e plano para vender ativos

A dois dias da apresentação do Strategic Update em Londres, a EDP emitiu um comunicado a esclarecer notícias divulgadas sobre o teor do plano na passada sexta-feira, adiantando que o board liderado por António Mexia vai esta segunda-feira propor ao conselho de supervisão uma maior aposta nas renováveis e a venda de alguns ativos.

Em comunicado divulgado no site da CMVM este domingo, a elétrica referiu que o esclarecimento vem no seguimento da publicação de notícias pela agência Reuters e pelo jornal online ECO com os títulos, respetivamente, “EDP prepara venda de ativos de produção elétrica em Portugal” e “EDP vai investir 7 mil milhões em

renováveis”.

A empresa adiantou no comunicado que “os órgãos sociais da EDP, Conselho de Administração Executivo (CAE) e Conselho Geral de Supervisão (CGS), reunirão no dia 11 de março para discutir e deliberar sobre o conteúdo do Strategic Update para o período 2019-2022, a ser apresentado ao mercado no dia 12 de março, tal como anteriormente comunicado”.

Sublinhou que “a proposta que o CAE submeterá ao CGS contempla, em termos genéricos, quer um reforço do

investimento em renováveis quer um plano de alienação de activos”

A EDP disponibilizará mais detalhe sobre estes temas na referida apresentação ao mercado sobre o seu Strategic Update, concluiu.

António Mexia em Londres na próxima semana para vender centrais elétricas da EDP em Portugal