EDP constrói parque solar para fornecer energia ao Banco do Brasil

A EDP vai construir um parque solar com 5 MW na cidade de Januária, no estado de Minas Gerais, que irá fornecer energia renovável ao Banco do Brasil. Este contrato em regime de aluguer vai permitir uma poupança de cerca de 18 milhões de euros (82 milhões de reais) à instituição, durante 15 anos, traduzindo-se numa redução de 58% nos custos com eletricidade do maior banco público do Brasil. A central vai gerar 11 GW ao ano, o suficiente para abastecer 4500 habitações, e deverá estar em operação no segundo semestre do próximo ano, refere o grupo elétrico nacional em comunicado.

O parque terá mais de 15 mil painéis fotovoltaicos e vai fornecer energia 100% renovável a 58 agências do Banco do Brasil, no estado de Minas Gerais. Estima-se que a sua construção irá evitar a emissão de mais de mil toneladas de CO2, tendo em conta o consumo anual através de energias limpas.

A EDP, que criou uma área dedicada ao desenvolvimento de parques solares de autoprodução e geração distribuída, será responsável pela construção, operação e manutenção do projeto, após ter saído vencedora de um leilão organizado pelo Banco do Brasil. Nos próximos anos, a instituição pretende investir em duas novas centrais em Minas Gerais e expandir este modelo para os estados de Goiás, Distrito Federal, Pará, Maranhão e Bahia.

“A assinatura deste contrato com o Banco do Brasil representa a consolidação da EDP no segmento de energia solar. Trata-se do maior projeto de geração distribuída da empresa na modalidade de aluguer dos sistemas fotovoltaicos e é muito simbólico por ter sido fechado com uma das principais instituições financeiras do país”, afirma Miguel Setas, presidente da EDP no Brasil, citado pelo comunicado. “Além de um modelo competitivo economicamente, oferecemos ao cliente a expertise e a credibilidade de uma empresa que atua em toda a cadeia de valor do setor elétrico”, completa.

No primeiro semestre, a EDP também assinou com o Banco do Brasil o maior projeto de comercialização de energia do país na modalidade de retalho. A parceria permite abastecer alguns dos mais importantes edifícios da instituição, gerando uma poupança de 30% nos gastos com energia.

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP Brasil é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A empresa, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e indiretos, atua nas áreas de transporte, produção e comercialização de energia, possuindo 15 unidades de geração hidroelétrica e uma térmica.