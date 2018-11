EDP e Águas de Portugal vencem concurso para reestruturar empresa estatal de eletricidade e águas da Guiné-Bissau

A EDP, a Águas de Portugal e a consultora portuguesa Leadership Business Consulting venceram um concurso internacional, lançado pelo Governo da Guiné-Bissau e com o financiamento do Banco Mundial, para a modernização e reestruturação da EAGB – Electricidade e Águas da Guiné-Bissau.

Este contrato será financiado em cerca de 3,9 milhões de euros pelo Banco Mundial e foi assinado hoje na presença do Primeiro-Ministro do país, Aristides Gomes.

Em comunicado a EDP diz que o contrato, com a duração de 3 anos, vai permitir à empresa estatal gerir de forma mais eficiente os seus recursos e a relação com os seus clientes de eletricidade e água.

A empresa pública, responsável pela produção, transporte e distribuição de eletricidade e água por todo o país, abastece a zona urbana da capital, Bissau. Estima-se que sirva cerca de 450 mil habitantes, cerca de um quarto do total da população do país, lê-se no comunicado.

“O apoio do consórcio liderado pela EDP vai permitir introduzir melhorias nas redes de distribuição da EAGB e diminuir as perdas de eletricidade e água, que atualmente comprometem os objetivos da empresa”, refere a nota.