EDP é um dos patrocinadores do novo campus da Nova SBE

A EDP confirmou em comunicado que é um dos patrocinadores do novo campus da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), que por sua vez terá uma praça com o seu nome.

Na Plaza EDP decorrerá parte da cerimónia de inauguração do campus, agendada para este sábado.

“O envolvimento da EDP na construção do novo campus da Nova SBE enquadra-se na estratégia de promoção da educação e do desenvolvimento científico em que o grupo tem apostado ativamente ao longo da última década”, diz a EDP.

A empresa liderada por António Mexia apoia mais de 50 instituições de ensino, nomeadamente em Portugal Brasil, Espanha e Estados Unidos.

“Nos últimos dez anos, o grupo investiu cercnovaa de 25 milhões de euros nesta área, procurando contribuir para criar uma sociedade que esteja mais preparada para todos os desafios que se impõem e ambicionando promover o talento, em todas as geografias em que está presente”, refere a empresa.

Ao longo dos últimos anos, a Nova SBE tem sido uma referência de ensino, não só em Portugal, mas também a nível internacional. A instituição é hoje uma das mais cotadas nos rankings mundiais.