EDP, Galp e Jerónimo Martins animam PSI 20

A bolsa portuguesa abriu sessão desta sexta-feira, dia 19 de outubro, a negociar em terreno positivo, numa altura em que a tendência das principais bolsas europeias é igualmente otimista – à exceção da bolsa de Madrid e da de Milão. O principal índice português, PSI 20, soma 0,08% ao início da manhã, para 5.064,61 pontos. A alavancar a praça lisboeta estão títulos como os das energéticas EDP – Energias de Portugal (+0,64%, para 3,1580 euros) e Galp Energia (+1,78%, para 15,9750 euros) e os da retalhista Jerónimo Martins (+0,44%, para 11,4100 euros).

“A EDP apresentou ontem os seus dados operacionais previsionais para os primeiros nove meses do ano. Durante este período, a capacidade instalada cresceu 2% em termos anuais. A produção total de eletricidade aumentou 5% face ao mesmo período do ano anterior, com um crescimento de 25% na produção a partir de energia renovável. A carteira de clientes na Península Ibérica continuou a crescer através da maior penetração das vendas de serviços”, salientam os analistas do Bankinter, num research de mercado publicado esta manhã.

Com ganhos estão ainda as ações da Semapa (+0,61%) e da Altri (+0,27%). Por outro lado, a ‘vermelho’, os CTT – Correios de Portugal, que lideram as perdas com uma queda de 2,59%, o BCP (-0,53%), da Navigator (-0,24%), da NOS (-0,76%) e da Sonae (-0,11%).

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, avança 0,37% para 79,58 dólares, enquanto a cotação do crude WTI ganha 0,28%, para 68,84 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida ligeira de 0,14% do euro face ao dólar (1,1438) e a valorização de 0,02% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3020).

