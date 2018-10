EDP investe em 4 startups e desenvolve 9 parcerias no programa Free Electrons

O Free Electrons, um programa de aceleração que liga as mais promissoras startups a 10 das maiores eléctricas internacionais, terminou a edição deste ano com 43 projectos-piloto desenvolvidos entre as várias empresas.

Os membros fundadores do Free Electrons são AusNet Services (Austrália), DEWA (Dubai), EDP (Portugal), ESB (Irlanda), Innogy (Alemanha), Origin Energy (Austrália), SP Group (Singapura) e Tokyo Electric Power Company (Japão). Na edição deste ano, a American Electric Power (EUA) e a CLP (Hong Kong) juntaram-se ao programa, que é acelerado pela portuguesa Beta-i.

A EDP foi a utility que mais se destacou, ao potenciar nove pilotos com startups de todo o mundo, de áreas diversificadas como a inteligência preditiva, o Blockchain ou a cibersegurança.

Para além dos negócios fechados durante os seis meses de programa, o quarto e último módulo do Free Electrons terminou com a escolha do grande vencedor de 2018.

A SOLshare, a startup do Bangladesh em que a EDP Ventures investiu no mês passado, venceu o prémio de 174 mil euros, atribuído na grande final, em Berlim.

O CEO da EDP, António Mexia, acompanhou o pitch final das 15 startups e a escolha do grande vencedor. “O segredo já não é a alma do negócio. Este espírito de partilha de ideias do Free Electrons é essencial num sector que se encontra em plena revolução e a uma velocidade sem precedentes. Foi entusiasmante fazer parte desta semana e ver reconhecido por todos que a nossa equipa foi aquela que deu mais alma a este programa, comprovando uma vez mais o forte espírito de abertura e inovação do grupo EDP”, destacou António Mexia.