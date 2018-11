EDP leva carteira com 45 milhões de euros para startups que se destaquem na Web Summit

Os empreendedores interessados em receber investimento têm 1 minuto para apresentarem as ideias no Elevator Pitch. O CEO da energética, António Mexia, irá discursar na terça-feira no palco Planet Tech. A terceira presença da EDP – Energias de Portugal na Web Summit vem com um brinde monetário para os empreendedores que possam acrescentar valor aos negócios do grupo: 45 milhões de euros disponíveis para investir em ideias inovadoras.

Para se habilitarem a investimento da empresa – que opera no ecossistema empreendedor através do programa EDP Starter e do fundo de capital de risco EDP Ventures –, as startups interessadas têm de dirigir-se ao Elevator Pitch (“Discurso de Elevador”), no Pavilhão 2, e apresentar a sua ideia a um responsável da EDP em apenas um minuto.

Desde 2016 a EDP já ouviu cerca de 400 pitches nesta cimeira tecnológica, escolheu cerca de uma centena de startups para reuniões ou lançamento de projetos-piloto e investiu em três. Na edição deste ano, as 13 startups que foram selecionadas pela energética para ter um expositor disponível durante os três dias foram: Glartek (Portugal), Jungle (Portugal), Loqr (Portugal) EGG (Portugal), Delfos (Brasil), 4Vants (Brasil), Carto (Espanha), DotGis (Espanha), ESave (Espanha), 4Securitas (Irlanda), Samawatt (Suíça), Ecolibrium (Índia) e Ezzing (Espanha).

“Há 10 anos que reconhecemos na EDP que as grandes companhias já não conseguem descobrir o futuro sozinhas. Desde então que nos posicionamos como uma empresa que defende o espirito de partilha e pratica a inovação aberta, com parceiros de negócio que nos ajudam a enfrentar os desafios num setor em plena revolução. A Web Summit é o momento ideal para, em apenas três dias, conhecermos dezenas de startups com quem podemos vir a trabalhar e investir”, afirma António Mexia, CEO da EDP.

O presidente executivo da EDP irá discursar no evento na terça-feira, dia 6, no palco Planet Tech.