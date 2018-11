EDP, Microsoft, Accenture e Cisco apoiam iniciativa do governo francês para Internet mais segura

A EDP – Energias de Portugal, a Microsoft, a Accenture e a Cisco associaram-se à “Paris Call for trust and security in ciberspace”, uma iniciativa lançada pelo governo francês que pretende tornar o uso da Internet mais seguro, aberto e acessível. A carta de intenções foi apresentada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no Fórum da Paz, em Paris, com o objetivo de “estimular governos, ONG e empresas privadas a celebrarem acordos e desenvolverem medidas concretas para tornar o ciberespaço mais fiável”.

A declaração “Paris Call” foca, por exemplo, os ciberataques e a censura online, e pretende encontrar medidas concretas para combatê-los. O documento foi subscrito por vários países europeus, por organizações não governamentais e por empresas do setor privado.

Os subscritores do documento condenam os ciberataques, principalmente os que resultam em prejuízos para os cidadãos ou infraestruturas críticas. Os signatários reafirmam que a Lei Internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, aplica-se ao uso da informação e das tecnologias de comunicação, e defendem que são aplicados ao uso da Internet os mesmos direitos de quando os cidadãos estão offline, nomeadamente os que estão protegidos pela Lei Internacional dos Direitos Humanos.

A energética nacional reconhece a cibersegurança como uma prioridade de topo: “Estamos cientes da nossa responsabilidade na gestão de infraestrutura crítica, bem como dos dados dos nossos clientes e colaboradores. O nosso desempenho na defesa dos nossos recursos tem um impacto nos direitos humanos e na segurança da sociedade. Acreditamos que a confiança no ciberespaço é fundamental para liderar negócios e no desenvolvimento económico e social”, afirmou José Ferrari Careto, director da Digital Global Unit da EDP.