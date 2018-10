EDP Open Innovation já selecionou 10 startups finalistas

Foram reveladas as 10 startups finalistas no programa ”EDP Open Innovation”, um programa de aceleração de startups da EDP – Energias de Portugal e do semanário “Expresso”.

A melhor equipa será premiada com 50 mil euros e os três primeiros lugares terão a oportunidade de estar presentes no Web Summit, o maior evento internacional de tecnologia e empreendedorismo.

O foco deste concurso são as startups dedicadas à inovação no campo da energia e às grandes tendências do setor: descarbonização, descentralização e digitalização.

As 10 startups seleccionadas vêm de 10 países diferentes, Alemanha, Espanha, Índia, Israel, Brasil, Républica Checa, França, Holanda, Suíça e Portugal e têm como principal foco áreas como as energias limpas, inovação digital, soluções focadas no cliente, redes inteligentes e armazenamento de energia.

“O EDP Open Innovation, que vai na sua sétima edição, tem como objetivo desafiar os empreendedores a levarem os seus negócios ao próximo nível. É uma história de sucesso, que já ajudou a acelerar muitas startups, dando-lhes ferramentas para crescerem. ” explica Luís Manuel, membro do comité executivo da EDP Inovação.