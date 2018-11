EDP Renováveis anuncia venda de 13,4% adicionais no projecto eólico offshore do Reino Unido

A EDP Renováveis, através da sua subsidiária EDPR UK Limited, anunciou ao mercado a conclusão da alienação de uma participação acionista de 13,4% “do capital social e suprimentos” no projecto Moray Offshore Windfarm (East) Limited (MOWEL), à Diamond Generating Europe Limited (DGE), por um total de 54 milhões de libras (62 milhões de euros).

Esta transacção segue a venda inicial de 20%, anunciada em 23 de março de 2018, e ao acordo sobre a alienação de uma participação adicional de 13,4%. Com a conclusão desta transacção, a participação da EDPR no projecto MOWEL passa a ser de 43,3%, estando com a DGE 33,4% e com a ENGIE 23,3%.

Em Setembro de 2017, o Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) do Reino Unido atribuiu à MOWEL um Contract for Diference (CfD) de 15 anos para a entrega de 950 MW de geração eólica offshore a £57,5/MWh (tarifa baseada em 2012). A conclusão do projecto MOWEL é esperada ocorrer em 2022, anuncia a empresa liderada por João Manso Neto.