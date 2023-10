A EDP Renováveis teve lucros de 445 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 7% do que no mesmo período de 2022.

31 Outubro 2023, 07h41

A EDP Renováveis apresentou esta terça-feira lucros de 445 milhões de euros entre janeiro e setembro, uma evolução de 7% face ao mesmo período de 2022, de acordo com informação partilhada com a CMVM.

Neste período, a energética com sede em Madrid garantiu receitas de 1.654 milhões de euros, um número que acabou por ser mais baixo do que o resultado alcançado no mesmo período de 2022. Informa a EDP Renováveis que a quebra de receitas deve-se à queda de 7% relativamente ao preço médio de venda de energia.