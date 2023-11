Lisboa denotou um sentimento positivo na sessão desta sexta-feira, à semelhança daquilo que se observou nas principais praças europeias.

10 Novembro 2023, 17h13

A bolsa de Lisboa recuou 0,27% na sessão desta sexta-feira, até aos 6.251,24 pontos. O sentimento negativo condiz com aquele que se viveu entre os mercados europeus, na medida em que os mais importantes índices traçaram uma trajetória descendente.

A maior queda foi a da EDP Renováveis, na ordem de 2,12%, até aos 15,46 euros por título, ao passo que a Jerónimo Martins resvalou 1,08%, para 22,08 euros.

Pelas negociações em terreno positivo, destaque para a Galp que se adiantou 1,96%, até aos 13,79 euros, a beneficiar da subida do preço do barril de petróleo. A esta junta-se a Mota-Engil, cujas ações encerraram com um salto de 1,46% e estavam a ser negociadas em 3,135 euros.

Entre as praças europeias, a maior queda foi protagonizada pelo Reino Unido, na ordem de 1,33%. Seguiu-se França, a resvalar 0,96%, ao passo que o índice alemão e o agregado Euro Stoxx 50 tombaram ambos 0,77%. Itália tombou 0,78% e Espanha recuou 0,36%.

“As bolsas europeias viveram uma sessão negativa, agindo em sentido inverso ao que se regista em Wall Street. Curiosamente, parecem ter sido comentários do presidente da Reserva Federal, J. Powell proferidos ontem, alertando que as taxas de juro poderão ter de voltar a aumentar, a limitar a sessão deste lado do Atlântico”, de acordo com a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.

“Já esta tarde chegou a indicação da Universidade do Michigan de que as estimativas apontam para maiores pressões inflacionistas nos EUA nos próximos 12 meses e que a confiança dos consumidores norte-americanos desceu”, alerta-se.