As sensações negativas foram notórias em toda a Europa e o índice PSI não foi exceção à regra.

6 Novembro 2023, 17h13

A bolsa de Lisboa resvalou 0,23% na sessão desta segunda-feira, até aos 6.387,39 pontos, em linha com o sentimento negativo que se registou nas principais praças europeias.

Entre as maiores quedas, a Mota-Engil é a que mais perde, nos 1,72%, até aos 3,145 euros por título. Seguem-se com maior peso no índice PSI, a EDP Renováveis, com um tombo de 1,69%, até aos 16,32 euros, ao passo que o BCP perdeu 1,64% para se ficar pelos 0,2887 euros.

Em sentido contrário, a subida mais pronunciada foi da Greenvolt, na ordem de 1,92%, terminando em 6,63 euros. Mais abaixo, a Jerónimo Martins valorizou 1,34% em bolsa, até aos 22,74 euros.

O sentimento foi igualmente negativo nas praças europeias, com o índice espanhol a traçar a maior queda, na ordem de 0,58%. Logo depois, França derrapou 0,46%, ao passo que o índice agregado Euro Stoxx 50 tombou 0,36% e a Alemanha recuou 0,34%. A queda mais ligeira observou-se em Itália, nos 0,23%, ao passo que a única subida foi a do Reino Unido, em 0,07%.

“Os principais índices de ações europeus encerraram em baixa, travando uma série de cinco sessões consecutivas de valorização no Stoxx 600. A subida das yields soberanas acabou por castigar o sentimento, com reflexo mais visível nas perdas do setor Imobiliário, o mais castigado”, a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.

“Uma das razões para o aumento das taxas de juro da dívida pública pode ter estado no aumento dos preços do petróleo, após a Arábia Saudita e a Rússia terem reafirmado que vão manter os cortes de produção até ao final do ano, gerando eventualmente receios de maiores pressões inflacionistas”, referem os mesmos analistas.