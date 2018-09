EDP Renováveis entra no mercado brasileiro de energia solar

A EDP Renováveis anunciou esta quinta-feira que vai entrar no mercado brasileiro de energia solar, depois de ter assinado um um contrato de longo-prazo para um projecto de 199 megawatts (MW).

“Este contrato é mais uma prova da importância do Brasil para a estratégia da EDP Renováveis e do grupo no panorama mundial”, afirmou António Mexia, CEO do grupo EDP, em declarações enviadas ao Jornal Económico.

O contrato de 15 anos assinado pela subsidiária EDP Renováveis Brasil entra em vigor no início de 2022 e a eletricidade vendida será gerada pelo parque solar fotovoltaico Pereira Barreto, no estado brasileiro de São Paulo, segundo explicou a empresa em comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“Esta entrada no mercado brasileiro de energia solar é também uma aposta na diversificação de tecnologias de produção de energia, tendo sempre em conta o papel cada vez mais importante das energias limpas. O Brasil é um mercado prioritário, que nos está a dar boas oportunidades de crescimento”, disse acrescentou António Mexia.

O grupo tem vindo a aumentar a presença no Brasil, com uma série de novos projetos. Atualmente, conta com um portefólio de 331 MW, mas os novos projetos em curso (incluindo o novo contrato) elevam o montante para cerca de um gigawatts (GW) de energia renovável em construção e desenvolvimento, com início das operações esperadas até 2024 e com tarifas de longo-prazo asseguradas.