EDP Renováveis fechou dois contratos de compra e venda com a Microsoft

A EDP Renováveis fechou dois contratos de compra e venda de energia (PPA, na sigla inglesa) com a Microsoft Corp.

“Os acordos têm a duração de 15 anos e vão permitir vender a energia do parque eólico Timber Road IV, no Condado de Paulding, no Estado norte-americano do Ohio”, explica a empresa.

Segundo o comunicado, quando estiver em funcionamento, o parque eólico Timber Road IV será o quarto detido pela EDP Renováveis no Estado do Ohio e o terceiro no Condado de Paulding.

“Juntos, os quatro parques têm uma capacidade total de 392MW e representam mais de 40% da capacidade eólica instalada naquele Estado”, conclui a empresa liderada por João Manso Neto.