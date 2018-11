EDP Renováveis inaugura na Galiza novo parque eólico

A EDP Renováveis inaugurou hoje na Galiza, no norte de Espanha, um novo parque eólico, que eleva para 281 MW a capacidade instalada da empresa nesta região.

Em comunicado a EDP diz que o parque de Muxia tem 34 turbinas eólicas, com 2MW de potência cada, o que totaliza 68MW de potência instalada – o equivalente a abastecer cerca de 70 mil habitações por ano.

Quando estiver em pleno funcionamento, o parque eólico de Muxia permitirá introduzir energia limpa na rede, o que ao longo dos 30 anos da concessão, permitirá evitar cerca de 4 milhões de toneladas de emissões de CO2, revela a EDP Renováveis.

“Com este novo investimento, a capacidade instalada pela EDP Renováveis na região da Galiza passa a representar mais de 10% do total da operação em Espanha. No total, a empresa já tem instalados 2.312 MW no país”, lê-se na nota de imprensa.