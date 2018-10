EDP Renováveis vai fornecer energia eólica à Walmart

A Walmart e a EDP Renováveis fecharam três contratos de compra e venda de energia eólica (PPA, na sigla em inglês), que vão permitir a construção de três novos parques eólicos de grande escala nos estados norte-americanos do Illinois e do Indiana, anunciou esta terça-feira, 16 de outubro, a portuguesa em comunicado.

”A energia adquirida pela Walmart através destes contratos permite produzir energia renovável equivalente à que poderia ser fornecida anualmente a mais de 60 mil famílias no Illinois e 15 mil famílias no Indiana” escreve a nota. ”Além disso, estes parques eólicos trarão vantagens económicas para as respetivas regiões e estados, sob a forma de empregos e pagamentos de impostos e ainda dinheiro investido nas comunidades locais.”

No total, este investimento de 233 megawats (MW) inclui, 123 MW no parque eólico Bright Stalk, com início de operações previsto para 2019; 60 MW no parque eólico Headwaters II Randolph County, Indiana previsto para 2020 e 50 MW no parque eólico Harvest Ridge, anteriormente designado Broadlands com início de operações previsto para o próximo ano.

”Nos últimos anos, a descida dos custos da energia renovável levou a um aumento da procura por parte de empresas como a Walmart. O compromisso contínuo das entidades empresariais em adquirir energia renovável diz muito sobre a importância de garantir preços fixos e competitivos a longo prazo”, defende a energética.

As ações da EDP Renováveis estão a subir 0,37%, para 8,15 euros.