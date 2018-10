EDPR produziu mais 4% de energia renovável até setembro

A EDP Renováveis anunciou hoje, em comunicado à CMVM, um incremento anual de 4% na produção de energia renovável até setembro deste ano. A contribuir para este aumento na produção, de acordo com a EDPR, estiveram as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 40%, 56% e 4% do total da produção, respectivamente.

“Na Europa, a geração diminuiu 3% em comparação com os primeiros nove meses de 2017, com a comparação impactada pelo menor recurso eólico do terceiro trimestre de 2018. Na América do Norte, a produção aumentou 8% se comparado com os primeiros nove meses de 2017, totalizando 11,6 TWh, refletindo o crescimento da capacidade instalada e o maior fator de utilização dos novos projetos. No Brasil, a produção aumentou para 836 GWh (mais 48% em comparação com os primeiros nove meses de 2017), beneficiando das adições de capacidade apesar do menor recurso eólico”, explica a EDPR em comunicado.