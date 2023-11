Permanência do centro de decisão e de pagamento de obrigações dos impostos em Portugal e a possível diluição da empresa da Maia no universo dos compradores germânicos são alguns dos receios que toda a oposição disse ter face ao negócio.

6 Novembro 2023, 17h18

Todos os partidos da oposição – isto é: todos os partidos exceto o PS – mostraram ter fortes dúvidas sobre o dossiê EFACEC, dizendo-se inconfortáveis com a falta de informação sobre a matéria, mas principalmente sobre a forma como o fundo germânico Mutares vai agregar a operação da empresa sediada na Maia ao seu próprio portfólio.

Filipe Melo, deputado do Chega de André Ventura, abriu as hostilidades dizendo que “o mapa cor-de-rosa que pintou só o PS é que o vê” – e enveredou para questões que se prendem com o alojamento local. “Querem conhecer a Índia, o Bangladesh e o Paquistão? É ir ao Martim Moniz”, afirmou – antes de enveredar pela… EFACEC. “Não houve investimento de 10 milhões de euros por mês, foram 10 milhões enterrados”, disse Filipe Melo, antes de afirmar que o seu partido quer saber em comissão de inquérito. “Comprometeu-se ou não a explicar direitinho o negócio antes da venda, o que não fez”.

“Quanto pior, melhor para o Chega”, disse Costa Silva. “A coisa pior que existe é o racismo do Chega. Os 630 mil imigrantes que estão no país contribuíram” em muito para o crescimento do país, disse, antes de ser interrompido pelos deputados do Chega de André Ventura.

Sobre a EFACEC, António Costa Silva repetiu o que já tinha dito antes: seriam cerca de 150 milhões por ano que o Estado teria que pagar ou perderia se a EFACEC fechasse.

Depois foi a confusão: Filipe Melo quis que o presidente em exercício admoestasse o ministro por ter desrespeitado o próprio deputado do partido de extrema-direita. Como a um menino mal comportado, Filipe Melo recordou a António Costa Silva que o ministro vai às comissões de inquérito para responder apenas e só àquilo que lhe perguntam. Depois de um pequeno momento de comício, o ministro da Economia disse que “o senhor deputado não consegue ver a realidade”, depois de ter fornecido números sobre o turismo.

De regresso à EFACEC, Costa Silva teve de recordar a Filipe Melo o que já tinha dito antes. Rui Afonso, também do Chega de André Ventura, regressou às questões do Orçamento do Estado, onde, disse, não descobre qualquer matéria que seja particularmente agradável para as empresas. Sem medidas de fomento das empresas, como irá o Governo responder à provável recessão que se avizinha com o próximo ano?, questionou o deputado. Costa Silva, que já tinha falado sobre a matéria, repetiu uma parte substancial do que tinha dito – tendo deixado claro o seu agrado por o partido extremista ter regressado a um diálogo aceitável, depois da intervenção de Filipe Melo.

Carlos Guimarães Pinto, do Iniciativa Liberal, voltou à EFACEC, perguntando a Costa Silva se a Mutares receberá os 15 milhões de euros em três anos de comissões de gestão, a cinco milhões por ano? Costa Silva não sabia. Se existir uma fusão entre a EFACEC e outra empresa do grupo Mutares, a posição do Estado está assegurada, perguntou o deputado? “Não vejo grande risco a esse nível”. E a venda da EFACEC ser vendida a uma empresa do portfólio da Mutares? Ficaram dúvidas. Minutos depois, Costa Silva disse que não haverá o pagamento de quaisquer comissões.

O deputado do IL quis saber se a empresa consultora Odkas, ligada ao universo de Isabel dos Santos, foi paga por trabalhos efetuados à EFACEC. Costa Santos não conhecia a situação. Perante vários desconhecimentos, o ministro da Economia teve de escudar-se na evidência de que a sua preocupação era manter a EFACEC em funcionamento e foi essa a sua preocupação.

O PCP, por via de Bruno Dias, também quis manter-se no âmbito da EFACEC – tendo explicado que o partido não vê com bons olhos a saída da empresa da órbita nacional. Recordando que a Bombardier fechou a Sorefame há umas décadas atras, os comunistas quiseram saber se Costa Silva assume o compromisso de entregar e tornar pública a versão integral da venda direta e de todos os documentos a montante e a jusante da venda da EFACEC.

Para Costa Silva, manter a EFACEC no sector empresarial do Estado não seria aceitável. A empresa, disse, “tem de ter um acionista que esteja em cima de todos os acontecimentos”, na área de ponta em que opera – o que o Estado não poderia assegurar. E, disse, a complementaridade e “os ganhos de ambas as partes” asseguram uma posição de destaque para a EFACEC no quadro do grupo alemão que acaba de a comprar.

Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, seguiu o filão da EFACEC. Recordou que, como o PCP, veria como acertada a permanência da empresa na esfera pública, “ao contrário de toda a direita e do PS”. Isabel Pires mostrou dúvidas sobre a existência “de garantias concretas” sobre a manutenção do quadro em que a EFACEC se move – tendo relevado que “os argumentos que serviram para a nacionalização são os mesmos que servem para a sua privatização”. “Afinal de contas, quais são as garantias sobre postos de trabalho, sobre poder de decisão em Portugal”, etc., quis saber. Não sem antes dizer que essa garantia é basicamente impossível.

Costa Silva recordou que a intervenção do Estado na EFACEC era considerada, desde logo, temporária. As garantias estão no contrato, “que estabelecem as obrigações” das duas partes, que pretendem estimular o investimento, o compromisso de reforçar os quadros da engenharia, e no plano de negócios apresentado, que visa desenvolver o futuro da EFACEC, nomeadamente com as sinergias que a empresa pode ganhar no quadro do grupo germânico.

Inês de Sousa Real, do PAN, também quis falar sobre a EFACEC, mas não centrou todas as questões nessa matéria. “Salvaguarda dos postos de trabalho e a boa gestão dos dinheiros públicos, é isso que nos move”, disse o ministro em resposta.

Rui Tavares, do Livre, quis saber se os novos donos da EFACEC estariam disponíveis para engajar os trabalhadores na própria administração da empresa. António Costa Santos achou uma ideia possivelmente boa – mas isso, em princípio, terá mais a ver com decisões da Mutares.