Efacec apoia doutoramentos na Faculdade de Engenharia do Porto

A Efacec reforçou esta quarta-feira a ligação ao mundo académico ao integrar como parceiro estratégico o programa FEUP Prime, promovido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). No âmbito desta parceria, a Efacec vai apoiar a realização de doutoramentos de alunos da FEUP na empresa.

A apresentação da iniciativa contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. A mesma visa aproximar as empresas da universidade, valorizar o talento e o conhecimento produzido, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de inovação aberta envolvendo empresas exportadoras, startups de base tecnológica e universidades.

A ligação às universidades e a centros de investigação e excelência é uma aposta da Efacec. Entre os parceiros preferenciais da empresa de tecnologia e inovação figuram a Porto Business School, parceira exclusiva da Escola de Gestão da Mast3r Academia Efacec, o INESC TEC, parceiro em atividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia, cuja ligação foi recentemente prolongada por mais 25 anos e a FEUP, cuja parceria agora se reforça e que conta com o apoio da Efacec no financiamento de doutoramentos e programas de investigação.

Esta parceria compreende a realização de estágios de alunos da faculdade na empresa, tendo, nos últimos três anos, a Efacec concedido 72 estágios profissionais e 54 estágios curriculares a alunos da FEUP.

A Efacec opera na geração, distribuição e transmissão de energia; design, engenharia, construção e manutenção de sistemas integrados (EPC – Engineering, Procurement and Construction) para os setores da energia, ambiente, indústria; e transportes e desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica e a sua comercialização.