Efapel cresce 13% no semestre

A EFAPEL, maior fabricante nacional de aparelhagem elétrica de baixa tensão e líder de mercado em Portugal, concluiu o primeiro semestre de 2018 com a faturação de 20,4 milhões de euros, o que equivale a um crescimento homólogo de 13%.

A manutenção desta trajetória contínua de crescimento acentuado verifica-se igualmente no que respeita às exportações, as quais registaram uma subida de 16% no referido período, sendo que os mercados europeus absorveram a maior parte das vendas para o exterior.

Refira-se que a EFAPEL exporta cerca de 30 por cento das suas vendas, para mais de 50 países, desde a Europa ao Médio Oriente e América Latina. O continente europeu concentra atualmente os maiores esforços de crescimento comercial da EFAPEL, por ser considerado como de maior potencial e condições mais favoráveis.